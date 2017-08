‘Afsluiten Achterdijk slecht voor bereikbaarheid Wijk bij Duurstede’

Automobilisten uit Wijk bij Duurstede en Cothen gebruiken de Achterdijk in de ochtend- en avondspits als sluiproute. Ze verlaten dan ter hoogte van Werkhoven de N229 om via het Oostromsdijkje de Achterdijk op te rijden en zo de weg binnendoor via Vechten en de Koningsweg naar Utrecht te vervolgen.



De Wijkse SP-wethouder Jeroen Brouwer zegt niet overvallen te zijn door de plannen om de Achterdijk ’s ochtend en ’s avonds tijdens de spits op slot te doen voor autoverkeer. Zo’n maatregel past volgens hem in het beleid om het buitengebied in de Kromme Rijnstreek veiliger te maken voor fietsers, de meest kwetsbare groep op de weg. Sluiting van een buitenweg als de Achterdijk is niet nieuw, zegt hij. Jaren geleden werd op Wijks grondgebied ook al een verkeersmaatregel genomen om sluipverkeer te weren op polderwegen, in het belang van fietsers. De Gooijerdijk werd tijdens de spits afgesloten voor auto’s.