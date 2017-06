Afzetting bij Rabobank Houten na mislukte plofkraak

90 km/u op de A12, maar waarom?

11:26 Wie op de A12 rijdt, tussen Bunnik en Veenendaal, denkt misschien flink het gas in te mogen trappen, maar de snelheidslimiet staat deze dagen op 90 kilometer per uur. Rijkswaterstaat is er bezig met onderhoudswerkzaamheden. Dat duurt nog tot 10 juni.