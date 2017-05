Agenda van vandaag

4 mei 2017Acht mannen, die ook bekend staan als de Bende van Benschop, horen vandaag welke straf de rechter voor hen in petto heeft. De jonge mannen worden verdacht van een gewelddadige roofoverval op een gezin in Lopikerkapel in 2015 en een overval met afpersing in 2016 in Benschop.