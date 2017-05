Agenda van vandaag

'We hebben te weinig geld om ons te ontplooien'

6:21 Geen geld en geen ruimte, zeggen de 52 statushouders in de Stadspoort. Zij voelen zich beperkt in hun kansen en willen met het gemeentebestuur praten over hun woonsituatie en de hoogte van hun uitkering. ,,Wij werken liever voor een salaris. Zo kunnen wij beter integreren in de Woerdense samenleving.''