Grote politieactie in Veenendaal, man aangehouden

Politie en OM willen niet zeggen wie er gearresteerd is en waarom. Later vandaag zou er meer informatie beschikbaar komen.



Tijdens de actie, die zo'n drie kwartier duurde, was het winkelcentrum afgesloten, niemand mocht naar binnen of naar buiten. Bij alle ingangen stonden politieauto's en agenten. Zij droegen kogelwerende vesten.



De actie begon om elf uur en was ongeveer een uur later afgelopen. Veel winkeliers in het centrum hadden geen idee wat er aan de hand was.





Later meer.