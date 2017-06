Agressieve omstander gearresteerd bij flinke botsing op Marshalllaan

Pandagala levert bijna half miljoen op voor reuzenpanda's in het wild

8:31 Het Pandagala in het Ouwehands Dierenpark in Rhenen heeft vrijdagavond bijna een half miljoen euro opgebracht voor reuzenpanda's in het wild. De exclusieve avond, waar je voor een stoel 750 euro moest neertellen, werd mede georganiseerd door het Wereld Natuur Fonds.