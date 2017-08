Agressieve woekerplant verspreidt zich in Nieuwegein

Het is een van de ergste woekerplanten die je in je tuin kunt aantreffen en hij is nauwelijks te bestrijden. De Japanse duizendknoop woekert op steeds meer plekken in de regio Utrecht en bestrijding ervan is een helse klus – bijna onmogelijk zelfs.

In Nieuwegein is het zeer agressieve onkruid al op zeven verschillende plaatsen in de gemeente ontdekt. De plant groeit in korte tijd uit tot een breed, tientallen meters hoog onkruid. De gemeente krijgt volop vragen over het woekergroen.

De Japanse duizendknoop groeit 10 tot 20 centimeter per dag, wortelt een halve meter diep en maakt wortelstokken van een meter lang. Hij drukt alle andere plantensoorten rücksichtslos weg en kan schade toebrengen aan riolering, asfalt en gebouwen door de heftige, stevige wortelvorming. In Nieuwegein zijn dit soort schademeldingen nog niet bekend. Wel zijn er vragen.

Bestrijding

Nieuwegeiner Jos Caals maakt zich zorgen. Een paar meter van zijn huis staan twee van die duizendknopen van wel 5 meter hoog. Hij denkt dat verspreiding gemakkelijk gaat via de zaadjes van de plant en via snippers als de plant wordt weggemaaid. Caals meldde het twee weken geleden bij de gemeente en vroeg wat Nieuwegein doet aan bestrijding van het agressieve onkruid.

Tot zijn verbazing kreeg hij te horen dat de plant al op meer plekken in de gemeente voortwoekert. Volgens Caals zit de gemeente eigenlijk met de handen in het haar wat betreft de juiste aanpak bij de bestrijding. De plant is op verschillende plekken in zijn buurt in de wijk Doorslag gezien, maar ook in de nabijgelegen wijk Fokkesteeg en bij het oude gemeentehuis van Nieuwegein op kantorenpark Plettenburg.

Caals: ,,Deze plant verspreidt zich supersnel en komt steeds weer terug. Uitgraven is erg moeilijk, omdat je zeker meer dan drie meter diep moet gaan. De gemeente heeft het geld niet vanwege de bezuinigingen op groen.’’

Regulier maaibeheer

De gemeente Nieuwegein is zich pijnlijk bewust van de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop. Gif gebruikt de gemeente niet vanwege een beleidskwestie. ,,We weten al een tijdje dat de duizendknoop in Nieuwegein voorkomt. De hoeveelheid valt nog mee. We bestrijden de plant bij regulier maaibeheer’’, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Berokkent de plant schade, zoals langs de weg of langs beschoeiing, dan graven we de plant helemaal uit. Daarbij maken we geen gebruik van het bestrijdingsmiddel Glyfosaat.’’

Ondertussen moet Jos Caals maar leven met de twee Japanse duizendknopen in zijn buurt. De gemeente laat de planten hier ongemoeid. ,,Er is op dit punt geen beleid op woekergroen. De Nieuwegeinse politiek moet zich dat realiseren. De bezuinigingen op groen heeft zijn prijs en dat komt nu pijnlijk naar boven. Door het wegmaaien van de duizendknoop kan het woekergroen zich makkelijk verder verspreiden door Nieuwegein. Het kan zo uit de hand lopen.’’

Quote De bezuinigingen van de gemeente Nieuwegein op groen heeft zijn prijs en dat komt nu pijnlijk naar boven Jos Caals