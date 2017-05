Ajax is niet langer taboe in Utrecht

Op zich is dat nauwelijks vermeldenswaardig, want voetbal en cafés zijn een vanzelfsprekende, vertrouwde combinatie. Naar een dranklokaal waar ze de korfbalcompetitie op de voet volgen, moet je met een lampje zoeken en zelfs dameshockey mag zich nauwelijks in de belangstelling van bierdrinkende kroegtijgers verheugen. Dit in tegenstelling tot 22 kerels die in korte broek achter een bal aandraven. Zelfs als daar elf Amsterdammers tussen zitten. Ook dat zou met een beetje goede wil nog te verklaren zijn. Zo vaak gebeurt het tenslotte niet dat een Nederlandse ploeg kans maakt op een Europese finale.

Nee, wat het voetbalavondje in Orloff uitzonderlijk maakte, was het enthousiasme dat daarbij werd geëtaleerd. Er zat zelfs iemand aan de bar met een Ajax-sjaal, die hij zo nu en dan onbekommerd omhooghield. Het gejuich voor de hoofdstedelijke godenzonen nam zulke vormen aan, dat ik op een goed moment de kroeg uit moest om mij ervan te vergewissen dat ik inderdaad nog altijd op het Wed in Utrecht was en niet op het Rembrandtplein of in de Jordaan.

Matig geïnteresseerd in voetbal als ik ben, weet zelfs ik dat Ajax de grootste rivaal van FC Utrecht is. Hoogtepunt van het wedstrijdseizoen is als de Amsterdammers naar de Galgenwaard komen, bij voorkeur om daar te verliezen. Als dat gebeurt, is de rest van de competitie eigenlijk bijzaak. Het is dan ook beslist af te raden om in je Dolberg- of Kluivert-shirt door Sterrenwijk te wandelen. Ik heb een 6-jarig buurjongetje wel eens bestraffend toegesproken toen hij in het rood-wit van 020 de straat op ging. Utrechtse jongetjes horen het rood-wit van Utrecht te dragen, vind ik als overtuigd stadtionalist. Maar kennelijk is het taboe op all things Ajax aan slijtage onderhevig en kan je in het hartsie van de stad inmiddels probleemloos met een Ajax-sjaal zwaaien.

,,Ajax is het nieuwe Oranje", constateerde een vriend.