Al 30.000 keer fiets neergezet in megastalling

Tijdelijke aansluiting

De megastalling is dag en nacht open en de eerste 24 uur stallen is gratis. Bezoekers checken in met hun ov-chipkaart. Via de Midden- en Noordertunnel kunnen reizigers vervolgens direct naar de perrons toe. Op de bovenste verdieping van de stalling is een tijdelijke aansluiting met Hoog Catharijne richting de stationshal gemaakt. Begin 2018 is het mogelijk via het nieuwe Stationsplein naar Utrecht Centraal Station te lopen.