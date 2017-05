Al bijna 7.000 kaarten verkocht voor play-offs FC Utrecht

Supporters van FC Utrecht lopen nu al warm voor de play-offs voor Europees voetbal. Hoewel de tegenstander voor de thuiswedstrijd op 20 mei nog niet bekend is, zijn er al bijna 7.000 kaarten verkocht.

Dat FC Utrecht weer hot is bij de supporters bleek al uit het gestegen toeschouwersgemiddelde van dit seizoen. Afgelopen jaar kwamen er bij de thuiswedstrijden gemiddeld 1.000 bezoekers meer naar het stadion dan een jaar daarvoor. Het toeschouwersgemiddelde ligt dit seizoen op 18.273 per wedstrijd.

Voor de play-offs voor een Europees ticket, waren woensdagmiddag inmiddels 6.800 kaarten verkocht. Seizoenkaarthouders hebben woensdag 10 mei tot middernacht nog de gelegenheid om hun eigen stoel met 50 procent korting terug te kopen. Vanaf donderdag 11 mei gaan alle kaarten in de verkoop en vervalt het recht op de eigen stoel. De seizoenkaarten gelden namelijk niet voor de play-offs.

De grote belangstelling voor het toetje van de reguliere competitie is best bijzonder, want doorgaans lopen supporters niet zo warm voor de nacompetitie. Supporters vinden het vaak te duur en seizoenkaarthouders haken af omdat ze voor deze extra wedstrijden weer een kaartje moeten kopen. Door seizoenkaarthouders te belonen met 50 procent korting voor de play-offs, lijkt het stadion nu toch weer lekker vol te lopen.

Flow

Volgens woordvoerder Perry Hendriks van FC Utrecht voelt iedereen in en rond Utrecht de goede flow aan waarmee FC Utrecht het seizoen eindigt. ,,FC Utrecht maakt stappen om het vertrouwen van afgehaakte supporters terug te winnen en slaagt daar steeds beter in. FC Utrecht is momenteel een winnende formule.’’