Alert op onwennige zwemmers

Kuperman kent de plas als zijn broekzak. Hij weet precies waar zwemmers de grenzen van het toelaatbare opzoeken. Maar een enkele keer kan zelfs de routine van Kuperman niet voorkomen dat het misgaat. Zoals vorige zomer toen de 14-jarige Anouar verdronk in het diepe water. Groot alarm Alex Kuperman werkte die dag ook. Maar op het moment dat de jongen verdronk, was hij aan de overzijde van het strandbad. Hij werd later wel door de vriendjes van Anouar aangesproken. ,,Ik sloeg groot alarm, maar schrok wel toen zijn vriendjes zeiden dat ze hem al een uur of twee niet meer hadden gezien.'' Een grote zoektocht naar Anouar met sonarboten, duikers en een helikopter leverde aanvankelijk niets op. Pas een dag later werd het lichaam van Anouar gevonden op de bodem van de plas onder een bos waterplanten. Kuperman was er kapot van. Veertig jaar was er niemand meer verdronken in het strandbad.

Maar niet alleen allochtone kinderen zonder diploma zorgen voor extra risico. ,,Je ziet ook veel ouders zo druk op hun telefoon bezig dat ze hun kinderen niet in de gaten houden. Als ik dat merk, dan neem ik een kindje aan de hand en breng ik ze terug naar de ouders. Was u soms iemand even kwijt, vraag ik dan vriendelijk. Dan letten ze daarna wel beter op.'' Vandaag is er, ondanks de topdrukte, nog geen vuiltje aan de lucht. Alex Kuperman en zijn vijf collega-lifeguards, die continu toezicht houden vanaf de uitkijktoren en de boot, roepen geregeld een zwemmer terug binnen de drijflijnen, houden plasoverstekers tegen, maar zijn vooral druk met zoekgeraakte kindjes. Ze zijn meestal in een paar minuten herenigd met hun familie.

Soms treedt Kuperman even op als EHBO'er. Als de kleine Luna haar teentje heeft gestoten, wast Kuperman het voetje schoon, voordat de pleister erop gaat.



Terug in het bootje. Kuperman ziet in de verte een sufplank zonder zeiler erop. Die ligt een tiental meter verderop in het water dat hier 30 meter diep is. De surfer valt buiten het gebied waar Kuperman en zijn collega's toezicht houden, maar toch stuurt hij de motorboot even richting zwemmer. ,,Alles in in orde? Geen hulp nodig?'' De surfer knikt dat alles in orde is. Kuperman draait de boot ook even langs de naaktstrandjes. ,,Daar zitten wel eens wat ongewenste gluurders in het water.''



Mooiste beroep

Kuperman vindt dat hij het mooiste beroep heeft. ,,Kijk nou eens om je heen. Blije mensen die genieten van de mooiste zwemplas uit de omgeving.''



In de winter doet Kuperman iets heel anders. Dan is hij stralingsmeter. Kuperman studeerde elektrotechniek en deed onderhoud aan straaljagers. ,,Heerlijk toch die variatie?''