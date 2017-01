alFitrah kan zich opmaken voor een nieuwe rechtszaak

De rechter ging daar destijds deels in mee: We Do Projects moest binnen twee weken haar geld krijgen, terwijl de voormalige pandeigenaar daar langer op moest wachten. De Culemborgse projectontwikkelaar werd snel betaald, maar de oude pandeigenaar heeft tot nu toe nog geen geld ontvangen. Reden genoeg om opnieuw een kort geding aan te spannen om tot ontruiming te komen. Ook wordt het faillissement van alFitrah aangevraagd.



Wanneer het kort geding plaatsvindt is niet duidelijk, maar volgens de oude pandeigenaar gebeurt dat op korte termijn.



De advocaat van alFitrah bevestigt desgevraagd dat de vroegere pandeigenaar nog niet is betaald. ,,Dat heeft te maken met het restitutierisico", legt hij uit. Op de bezittingen van die oude pandeigenaar is in een andere zaak beslag gelegd. ,,We zijn in beroep gegaan tegen het kort geding en alFitrah is bang dat als het wél betaalt het geld niet meer terug kan komen."