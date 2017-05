Zo kwamen de twee partijen elkaar al drie keer tegen in de rechtbank. We Do Projects eiste ontruiming van het pand wegens grote huurschulden en achterstallig onderhoud. De rechter oordeelde steeds dat ontruiming niet op zijn plaats was, maar dat alFitrah wel de achterstallige huur moest betalen. ,,De situatie is wat dat betreft niet veranderd”, zegt Roel Buitenwerf van We Do Projects. ,,Het is geen beste huurder en ze missen constant betalingen. Het onderhoud wordt bovendien niet gedaan.”