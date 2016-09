Alle Menschen Frühstücker, dan wordt de wereld mooier

Ik was op weg naar een plek waar mensen uit ál die verschillende delen van de stad elke ochtend van de week in vrede samenkomen om in alle rust de dag te beginnen.



Als het geen zeven en een halve kilometer fietsen was, zat ik er ook zeker drie keer per week of misschien wel vaker.



Blauwe blokkendoos

Want als er ergens een plek is waar mijn hoop wordt gevoed dat we heus wel met z'n allen redelijk normaal kunnen samenleven én mijn portemonnee wordt gespaard, is het wel tijdens het 1-euro-ontbijt in de grote blauwe blokkendoos met de gele letters erop.



Beter bekend als het bedrijf waar ze zo knap zijn dat ze zelfs een bolle driezitsbank in een plat pakket weten te proppen. De met schroefjes, stukken hout en flarden stof bezaaide vloer en de bijbehorende wanhoop om er ook echt een bolle driezitsbank van te maken, is voor jou, de koper, thuis.



Het 1-euro-ontbijt bij de IKEA is een stadsfenomeen dat zijn gelijke niet kent.



Bloemetjesblouses

Ik kan geen enkele plek in Utrecht verzinnen waar je 's ochtends om half tien honderden senioren in survivalvesten en bloemetjesblouses, peuters in tuinbroekjes, studentes met warrige ochtendknotjes, zakenmensen strak in het pak, hordes vrouwen op Birkenstocks, gehuld in strakke jurkjes óf nikab, autochtoon, allochtoon, jong en oud bij elkaar aan een lange tafel een eitje ziet pellen én vriendelijk naar elkaar ziet glimlachen.



En ja, soms zelfs wel een praatje met elkaar ziet maken.



Onderlinge verstandhoudingen

De meer dan schappelijke prijs, 1 euro voor een broodje, een plakje kaas, een croissantje, een hardgekookt eitje, een boterkuipje, een kopje koffie en een jammetje, zorgt ervoor dat iedereen er aan mee kan doen.



Nee, ik geloof dat het 1-euro-ontbijt meer voor de onderlinge verstandhoudingen doet dan welk Vreedzame-wijk-project of welke VN-vredemissie dan ook.



Laten we wel wezen. Misschien is Alle Menschen werden Bruder gewoon te hoog gegrepen voor ons mensen, maar als alle Menschen nu eens Frühstücker werden, dan zou de wereld er al stukken mooier uitzien.