'Alle opties open op Burgemeester Reigerstraat'

De komst van een fietsstraat in de Burgemeester Reigerstraat is nog geen uitgemaakte zaak, maar dat er iets aan de drukte moet gebeuren, staat vast voor verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks).

Van Hooijdonk was gisteravond met ruim 200 buurtbewoners en ondernemers van de Burgemeester Reigerstraat en de Nachtegaalstraat in het Spoorwegmuseum om te praten over de herinrichting van deze drukke straten.

Quote We zijn hier om te horen wat er leeft bij alle betrokkenen Wethouder Lot van Hooijdonk Onder de aanwezigen veel winkeliers die vrezen dat Van Hooijdonk haar plan voor een fietsstraat al klaar heeft liggen. De winkeliers van de Reigerstraat zien dat niet zitten en maken dat al een paar dagen via posters op de etalages duidelijk. 'Hooijdonk Hou eens Op', staat er te lezen. De winkeliers zijn bang dat een autoluwe straat het einde van de succesvolle winkelstraat betekent.

,,Maar er is nog geen plan'', liet Van Hooijdonk desgevraagd weten. ,,We zijn hier om te horen wat er leeft bij alle betrokkenen.''

Van Hooijdonk is op de hoogte van de angst van de winkeliers voor een fietsstraat. ,,Maar ik vraag me of iedereen wel weet wat het effect van een fietsstraat is. Er zijn allerlei varianten te bedenken. Alle opties liggen nog open.''

De wens van met name de winkeliers om de Burgemeester Reigerstraat te laten zoals die is, ziet de verkeerswethouder niet zitten. ,,Er moet iets gebeuren. De feiten liggen er dat het nu erg druk is en er komen alleen maar meer fietsers bij die naar De Uithof gaan.

Quote Van Hooijdonk wil dat alle studenten vanaf het station via fietswegen naar De Uithof kunnen racen, maar waarom? We krijgen toch binnenkort een tram Omwonende

Maar dat is nu juist een van de problemen, vond een omwonende. ,,Van Hooijdonk wil dat alle studenten vanaf het station via fietswegen naar De Uithof kunnen racen, maar waarom? We krijgen toch binnenkort een tram?''

Veel aanwezigen wezen op het roekeloze verkeersgedrag van fietsers, met name op de Nachtegaalstraat. ,,Ga als gemeente handhaven, dan is het probleem al een stuk kleiner.'' Ook klonk de roep om kleinere bussen en vaste tijden voor laden en lossen.