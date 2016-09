'Alle tegenslag heeft mij het ultieme geluk gebracht'

Wonder

,,Een week later voltrok zich het wonder. Mijn bekering tot God. We zaten ergens met een groepje cursisten in Ermelo. Een cursist zei me 'ik ga hardop bidden en laat dan een minuut stilte vallen. Dat is jouw minuut'. Voor het eerst in jaren voelde ik iets onbeschrijflijks. De beknelling van 500 kilo op mijn schouders vloeide ineens weg. Haat maakte plaats voor liefde. Ik was vol van de liefde voor God. Een wonder was het, amen! Klanten die mij voor het eerst weer in de winkel zagen, herkenden me niet meer. 'Je straalt helemaal', zeiden ze. Ik was herboren en liet dat ook merken. Mijn kinderen dachten in het begin 'pa is gek geworden'.



Maar kort daarna zagen ze ook dat zich een wonder in mij had voltrokken. Ik heb mijn ex inmiddels vergeven wat ze me heeft aangedaan. Zelfs mijn zwager heb ik het vergeven. Zelf heb ik ook fouten gemaakt.Ook de klanten in de winkel respecteren mijn evangelische levenshouding. Let wel, ik dring niets op. Maar ik krijg ook nooit vervelende reacties, want ieder mens wil horen dat-ie geliefd is.''



Drugs

,,Nu ik God echt heb ontmoet ben ik ook verlost van mijn verslavingen. Drank, drugs, ik heb het allemaal gebruikt. Het was een straf van de aardse geneugten. Ik heb het niet meer nodig.Net zoals ik voorlopig geen vriendin of vrouw nodig heb. Ik heb immers mijn nieuwe liefde al gevonden.''



Brood op de plank

,,Morgen sluit de winkel. Er was geen serieuze belangstelling voor een overname. Er moet toch brood op de plank. Maar ik heb me geen seconde zorgen gemaakt. God zorgt ervoor dat alles goed komt. Ik heb inmidddels wat klussen voor evangelische projecten en vorige week kreeg ik spontaan een envelop met 600 euro van iemand cadeau. Dat kan toch geen toeval zijn.Mijn oudste zoons gaan studeren. Wat dat betreft is de timing van de Heer perfect, want ze krijgen een studiebijlage die toereikend is. De jongste woont bij mij. Jezus is mijn nieuwe leven en de tegenslag heeft mij uiteindelijk het ultieme geluk gebracht, amen!''