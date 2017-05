Alleen hond die alles onderpoept, mag door HC geweigerd worden

Nadat dit weekeinde weer mensen klaagden over het feit dat ze door bewakers werden tegengehouden toen ze met hun hond door het overdekte winkelgebied naar de treinen wilden, is de discussie over de huisregels van Hoog Catharijne weer in alle hevigheid losgebarsten. Klépierre houdt vol dat de huisregels voorop staan, de gemeente Utrecht brandt zich liever niet aan de kwestie. Juridisch gezien staat de bezoeker met hond in zijn recht, meent Tomlow.