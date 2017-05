De organisatie is opnieuw in handen van de lokale afdeling van het Rode Kruis in samenwerking met de Rotaryclub Houten. Startplek is traditiegetrouw bedrijvenpark Het Rondeel, waar dit keer een groot tentenkamp is opgeslagen. Daar is plek voor de ontvangst van in totaal zo’n 400 truckers, meerijders, familieleden en belangstellende bezoekers.

Meer dan ooit, is dit keer aan de veiligheid gedacht. Om de tenten heen worden namelijk grote betonblokken gelegd. Niet dat truckersdag-voorzitter Helm Osse aanwijzingen heeft voor een dreigende aanslag. ,,De roadblocks zijn gesponsord, dus ze kosten ons als organisatie niks. Als we ze dan toch hebben, dachten we, laten we ze dan ook maar neerleggen. We leven tenslotte in rare tijden; er zal zich tussen onze honderd trucks er maar eentje verstoppen met rare bedoelingen. Dat risico hebben we alvast maar afgedekt.’’

Evert Nieuwenhuizen is één van de deelnemers. Hij is 30 jaar oud en zit in een rolstoel. Evert is met een open rug geboren. ,,De meeste meerijders zijn verstandelijk beperkt. Dat ben ik niet, al gaat het leren mij ook minder goed af dan de rest. Voor mij geldt, dat alles gaaf is waar een motor in zit. Zo’n rit in een truck is supermooi om mee te maken. En vrachtwagenchauffeurs zijn echt de coolste kerels van de wereld. Die vinden het nog leuker om te doen, dan wij om mee te mogen.’’