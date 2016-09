Alleen met simulator leer je omgaan met auto's met zwaailichten

Dreigend staat de neus van de grote ambulance pal voor de neus van mijn auto. Op míjn weghelft. Ik probeer onder dreiging van de loeiende sirenes en de felle zwaailichten aan de kant te gaan, maar het is blijkbaar nog niet goed genoeg. Dan maar terug, achteruit over de kruising, tot er genoeg ruimte is voor de hulpverleners om hun spoedrit voort te zetten.



Ik kwam natuurlijk ook veel te hard de kruising overgereden om het groene licht nog te halen. Daarom zag ik niet op tijd dat de vrachtauto die aan de overkant staat te wachten voor een rood licht, wordt ingehaald door die ambulance. Ik sta al naast de vrachtauto als ik moet stoppen voor de ambulance.



Iets verderop, op de provincialeweg, zie ik een ziekenauto met zwaailicht in mijn achteruitkijkspiegel opdoemen. Vanwege de tegenliggers kan ik geen kant op, dus maar de berm in? Nee dus: gewoon doorrijden, want iets verderop is een parkeerhaven. Terwijl ik mijn simulatieauto iets te vroeg het gras instuur en enkele verkeersborden ram, passeert de ambulance me moeiteloos.

Plaatsmaken

In de praktijk maken weggebruikers het niet heel vaak mee dat ze moeten plaatsmaken voor een 'voorrangsvoertuig', zoals politieauto's, ambulances en brandweerwagens die met loeiende sirenes en zwaailichten op weg zijn voor een spoedklus. Daarom weten ook heel veel mensen niet wat ze moeten doen, áls ze al in hun spiegel hebben gekeken of hebben gehoord dat er een auto met alle toeters en bellen langs wil. Jan Hoogendoorn uit Nieuwegein schrok zich vorige week een ongeluk toen hij met een ambulance meereed die zijn zwaargewonde vrouw naar het ziekenhuis bracht. In zijn ogen ging geen enkele auto op de juiste manier aan de kant.



Volgens ambulancechauffeurs ligt er daarom een belangrijke taak voor rijopleidingen om aandacht te besteden aan het voorrangsvoertuig en hoe te handelen als er eentje in beeld komt. Alleen is dat tijdens een praktijkles op de weg niet na te bootsen. Grote rijopleidingen, zoals Bruinsma in Utrecht, hebben wel simulatoren, maar veel leerlingen willen hun dure lesgeld niet daaraan besteden of rijscholen zijn te klein om dat aan te kunnen bieden. Bovendien stelt de overheid het oefenen met voorrangsvoertuigen niet verplicht. De kans dat je tijdens je rijexamen zo'n voorrangsvoertuig tegenkomt, is ook niet heel groot. Als mensen dan later opeens wel met zwaailichten en sirenes worden geconfronteerd, weten ze niet meer wat ze moeten doen.

Quote Met de simulator leer je mensen in elk geval om te gaan met zo'n situatie, al is die elke keer weer anders. Robert Prijs, autorijschool Bruinsma "Met de simulator leer je mensen in elk geval om te gaan met zo'n situatie, al is die elke keer weer anders", zegt Robert Prijs van Bruinsma. In hun opleidingscentrum in voetbalstadion Galgewaard staan drie simulatoren, waar mensen met allerlei situaties geconfronteerd worden die ze op de weg tijdens het lessen niet snel tegenkomen. "Zo leren ze begrip te kweken voor de rol van andere weggebruikers, zoals ambulances.''