Allemansvriend Luuk met usb-kabel gewurgd

Ook eigenaar Esther de Vries (44) begrijpt er niks van. ,,Ik heb met niemand ruzie en ik heb ook nooit klachten gehad over Luuk. De hele buurt liep met hem weg, maar dat maakte het misschien ook wel makkelijk om hem iets aan te doen. Iedereen kon hem aaien en oppakken.'' Luuk werd vrijdagmiddag in de bosjes aan de Elzas in Lunetten gevonden. Hij lag daar zo duidelijk zichtbaar dat vermoedt wordt dat het beestje daar is neergelegd nadat-ie al lang dood was. ,,Hij is waarschijnlijk donderdag gedood, als de dader hem daar toen meteen had achtergelaten, was hij wel eerder gevonden'', concludeert De Vries.

Kattengekrijs

De Vries was nog even bang dat de kat flink had geleden voor hij stierf, maar dat is waarschijnlijk niet het geval. De Vries hoorde van de agenten die de zaak oppakten dat de kat gewurgd is en daarna verminkt. Over het waarom tast ze nog steeds in het duister. ,,Misschien was het een vogelliefhebber, want Luuk kon wel jagen. Maar voor alles wat groter was dan een muis of een vogel, was ze hartstikke lief.''



Verschillende buren hebben donderdagnacht wel een hoop kattengekrijs gehoord, maar ze gingen er vanuit dat het om een 'gewone' kattenruzie ging. ,,Ze kwam elke avond thuis om te eten, maar donderdag dus niet.''