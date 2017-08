Alles is anders in Leidsche Rijn

Maar eenmaal thuis verdampt de ‘anders-energie’ direct. Alsof je brein denkt ‘alles is nog hetzelfde, dus dan ga ik ook maar weer net doen als voor de vakantie. Voordat je er erg in hebt, kook je weer aardappels met sperziebonen en kipschnitzels en zit ’s avonds iedereen weer binnen met zijn eigen apparaat op de bank. De gezellige dagen samen in de buitenlucht lijken alweer weken in plaats van dagen geleden.



Toch heb ik goede hoop dat we dit jaar de ‘anders-energie’ wat langer vast kunnen houden. Want in Leidsche Rijn was wél veel anders. Zo bleek het gebouw op de stadsbaantunnel zijn bijnaam eer aan te doen, door als een echte Akropolis af te brokkelen. Niet handig, maar wel goed voor het vasthouden van het vakantiegevoel. Ook in het Waterwinpark in Terwijde was alles anders.