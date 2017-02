Alles moet wijken voor burgerbarren

Toch bleef mijn oog even aan die tweet haken. Dat kwam door de locatie. De lokale liberalen borrelden namelijk in Ubica. En tot een paar jaar geleden was dat een volstrekt ondenkbare situatie. Tenslotte was Ubica een duister krakershol waar de laatste hardcore actievoerders van Utrecht zich tegen de slippendragers van het grootkapitaal hadden verschanst.



De kans dat een VVD'er op vrijdagmiddag een beugelfles Grolsch zou delen met een gedreadlockte, lek-gepiercte punker was nihil. Maar het is alweer een paar jaar geleden dat de krakers uit Ubica verjaagd werden. De morbide wandschildering op de voorgevel is met de witkwast bewerkt. Het middeleeuwse pand heeft sindsdien een horecabestemming.



Vergelijkbare grootheden

Het islamitische heiligdom de Rotskoepel, op de Tempelberg in Jeruzalem, is gebouwd op de ruïne van de Tweede Joodse Tempel. En in het voormalige krakersbolwerk Ubica staan op vrijdagmiddag VVD'ers te borrelen. Ja, dat zijn vergelijkbare grootheden. In sommige kringen.