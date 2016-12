Alles of niets in 2017 voor Vogelopvang Utrecht

De opvang in Utrecht is zwaar verouderd en te klein. Het onderkomen is voor vogels en vrijwilligers niet meer geschikt. De consequentie is dat er dan in onze regio geen opvang meer is voor zieke of gewonde vogels, benadrukt beheerder Marieke Grin.



De beheerder van de uit zijn jas gegroeide Vogelopvang aan Rotsoord luidde afgelopen jaar al meerdere malen de noodklok, maar conctrete hulp kwam er tot nu toe alleen van de gemeente Houten. Al is die hulp vooral symbolisch en gaat het niet verder dan een paar duizend euro. Houten vindt dat ze moet bijdragen omdat er immers ook vogels uit Houten worden opgevangen in de Vogelopvang in Utrecht.



Fondsen

De echte steun hoop de Vogelopvang te krijgen van enkele fondsen bij wie de verzoeken uitstaan. ,,Ze hebben nog geen nee gezegd, dus we blijven hopen een positieve afloop'', zegt Grin.



Mocht het geld er niet komen, dan is het nog de vraag wanneer het doek valt voor de Vogelopvang. Grin: ,,Misschien al voor het broedseizoen, maar anders uiterlijk in september.''