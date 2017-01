Als de Vuelta komt, kleurt Utrecht rood

Staat de stad rond 14 augustus 2020 evenzeer op zijn kop als tijdens het Grand Départ in 2015? De drukte rond de Gran Salida (de grote start), zoals het leger journalisten en de reclamekaravaan, is allemaal wat bescheidener, zegt wielerverslaggever van het AD Thijs Zonneveld, maar organisatorisch verschilt de Vuelta weinig van de Tour. Ook daarvoor moeten twintig ploegen, een koersdirectie en tal van officials ondergebracht worden in hotels. Wat betekent het voor het parcours en omgeving? Het beoogd parcours, hetzelfde als voor de openingstijdrit van de Tour in 2015, moet voor de ploegentijdrit met 13.000 dranghekken worden afgezet en vluchtheuvels moeten tijdelijk weg. De tijdrit met twintig ploegen neemt wel veel minder tijd in beslag dan de start van 180 individuele renners: circa anderhalf uur. Voorzitter van het organiserend Business Peloton Utrecht (BPU) Cor Jansen ziet voor zich dat de renners op vrijdagavond voor donker binnen zijn en de stad dan verder kan feesten op feestpleinen zoals die ook voor de Tourstart waren ingericht. Dat betekent dat de stad veel minder lang op slot zit dan op 4 juli 2015.

Hoe lang blijft de Vuelta? Vier dagen. Donderdag is de ploegenpresentatie, gevolgd door de ploegentijdrit op vrijdagavond. Zaterdag is de rit naar de Veluwe en terug, Zondag vertrekt het peloton naar Breda. Bezoeken dan weer 800.000 mensen de stad? Dat lijkt onwaarschijnlijk: niet alleen is de uitstraling van de Spaanse ronde toch minder dan van haar Franse evenknie, maar belangrijker is dat veel meer mensen uit de regio de renners in hun eigen dorp voorbij kunnen zien komen. De Tour vertrok op zondag relatief snel via Leidsche Rijn naar Zuid Holland. De eerste Vuelta-etappe slingert uitgebreid door het oosten en zuiden van de provincie. Mensen in bijvoorbeeld De Bilt, Zeist, Houten en Nieuwegein hoeven niet naar de stad te komen om het peloton te zien. Maar ook met de helft van het aantal Tourbezoekers is het een topevenement voor de stad waarvoor ingrijpende maatregelen nodig zijn. Worden de bomen ook weer ingepakt in wielerkleuren? Dat hangt af van sponsoren en initiatiefnemers. Als het zo ver komt ligt aankleding in rood voor de hand, de kleur van de Spaanse leiderstrui en wit met blauwe bolletjes voor het bergklassement. De Vuelta is toch 'kleiner' dan de Tour en sportief een herkansing voor renners die in de Tour faalden om hun palmares op te poetsen? Aan de Vuelta kleeft van oudsher het imago van troostronde: waar renners die in Giro en Tour falen, alsnog hun palmares kunnen oppoetsen. Anderen zagen het Spaanse wielerevenement als trainingsstage voor het wereldkampioenschap. De laatste jaren wint de Vuelta aan status: toppers doen wel mee. Ook Nederlanders doen weer van zich spreken, met als voorlopig hoogtepunt de bijna-eindzege van Tom Dumoulin in 2015.

Is Utrecht dan weer wereldwijd op televisie?

De Tour de France claimt uitzending in 190 landen, de Vuelta zegt in 180 landen op de buis te komen. Toch is de exposure minder, want de uitzendingen zijn minder live. Waarschijnlijk zijn de Nederlandse etappes hier wel op televisie te volgen. Dat was bij de Giro in Gelderland vorig jaar ook het geval.



De Tourorganisatie was een geoliede machine, maar soms ook erg strikt in haar eisen. Staat Utrecht dat weer te wachten?

Jos Vaessen die in 2009 de Vuelta naar Drenthe haalde: ,,De Tour is supercommercieel en onwijs strak geregisseerd. De Vuelta is frivoler, iets losser. Komt door de Spaanse invloed. Dat merk je ook in de sfeer."



Cor Jansen noemt de Vuelta weliswaar kleinschaliger, maar wel professioneel. Bij de Tour is vooral de marketingmachine heel stringent. Dat is bij de Vuelta misschien wat minder omvangrijk.''