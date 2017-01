Als een stuk saté zat Noa gespietst op ijzeren pin

Logo Volledig scherm Marjo Louws toont de pen die haar hond bijna fataal werd. © William Hoogteyling

De Australische herder Noa van Louws was in een gemeentelijk park gespietst op een scherp stuk ijzer. Het dier overleefde het bizarre ongeluk, maar de geneeskundige kosten waren hoog. Daarover heeft zij een geschil met de gemeente.

Omdat er geen schot in de afhandeling daarvan zit, heeft ze mr. Frank Visser ingeschakeld. Ter geruststelling: met Noa gaat het goed. De nu achtjarige herder kan weliswaar geen shows meer doen, maar heeft het ongeluk verder wonderwel doorstaan.

Lichtpuntje

Dat is echter slechts een lichtpuntje in een duister verhaal dat begon op 13 februari 2013. Marjo Louws: ,,Mijn dochter Megan liet onze honden uit in park De Zump. Behalve Noa waren dat de andere herder Levi en de corgi Liv. In het losloopgebied gingen de honden van de riem.’’

Quote Noa lag tien dagen op de intensive care en was pas na drie maanden hersteld Marjo Louws

,,Al snel hoorde ze gegil’’, vervolgt Louws. ,, Noa had zich vastgelopen op een ijzeren pin. Megan ging erheen en belde 1-1-2. De reactie was: bel de dierenambulance maar. Megan zei: dat kan niet want ik moet met één hand een hond ondersteunen.’’

Gelukkig had Megan het nummer van een vriendin met een hondenuitlaatservice onder een voorkeursknop opgeslagen en kon ze die met één hand bellen. Die kwam onmiddellijk helpen.

De onfortuinlijke hond zat als een stuk saté op een 80 centimeter lange pin die er bij zijn ribbenkast in was gegaan. ,,Noa lag tien dagen op de intensive care van de diergeneeskundige faculteit in Utrecht en was pas na drie maanden hersteld.'.’’

Louws bleef achter met twee rekeningen, 1.250 euro voor de plaatselijke dierenarts en bijna tien mille voor de faculteit. ,,Toen ik de gemeente benaderde voor een regeling, verwees die naar verzekeraar Achmea.’’

Quote Ik had de puf niet om op dat moment door te gaan, want mijn partner was ongeneeslijk ziek en had niet lang meer te leven Marjo Louws

Haar rechtsbijstand bleek ook ondergebracht bij Achmea en dat leidde ertoe dat de zaak werd verwezen naar de geschillencommissie. Louws kreeg steun van een advocaat. Echter, die werd ziek en het dossier belandde in een lade. Na enige tijd kreeg ze een officiële afwijzing van Achmea, omdat de gemeente niet aansprakelijk zou zijn. ,,Ik had de puf niet om op dat moment door te gaan, want mijn partner was ongeneeslijk ziek en had niet lang meer te leven.’’

Tot overmaat van ramp reed ze met haar auto achterop een file. De auto was total loss en moest worden vervangen. Ondertussen tikte ze elke maand volgens afspraak een deel van de doktersrekeningen af.

Negatief

In het voorjaar van 2016 liep Louws de burgemeester en een wethouder tegen het lijf en ze besloot de zaak weer aan te kaarten. ,,Ik zei: ik heb op 3.000 euro na alles betaald, kunnen jullie niet iets doen om de last te verlichten?’’

Het antwoord was negatief, omdat de gemeente ‘geen precedent wilde scheppen’.

Louws is nog steeds overtuigd van de aansprakelijkheid van de gemeente. ,,Die pen hebben we later nog uitgraven. De brandweer had hem tot boven de grond afgezaagd, maar hij zat veel dieper en was verroest. Hij zal er niet opzettelijk zijn neergezet, maar dat doet er niet aan af. Daags na het ongeluk op de hondenclub vertelde iemand die in opdracht van de gemeente daar onderhoud doet, dat hij kort ervoor om die pen was heengereden omdat hij zijn banden wilde sparen.’’

Quote De gemeente heeft meerdere keren met haar gesproken. Het is een ver­ze­ke­rings­kwes­tie Gemeente Culemborg

Na bijna vier jaar in stilte te hebben geknokt, treedt Marjo Louws naar buiten. ,,Ik heb mr. Frank Visser benaderd. Voorwaarde voor uitzending in Mr. Visser doet uitspraak is dat beide partijen akkoord gaan. De gemeente wil niet. Vreemd, ze zijn toch zo overtuigd van hun gelijk! Nu heeft Mr. Visser een nieuw programma, waarin hij adviseert. De opnames zijn gemaakt.