Als T. ooit praat, dan waarschijnlijk pas in 2025

Omdat T. al ruim twee jaar in de cel zit, heeft hij in 2025 twee derde deel van zijn straf achter de rug. Bij goed gedrag in de gevangenis én als T. zich daarna houdt aan de voorwaarden die reclassering stelt, komt hij voorlopig vrij. Indien de reclassering denkt dat er gevaar op herhaling bestaat, kan ze eisen dat T. zich psychiatrisch laat behandelen. Dan zal T. inzicht moeten geven over zijn handelen en moeten verklaren waarom hij tot de verkrachtingen is gekomen. ,,Als hij blijft zwijgen en op die manier dat onderzoek tegenwerkt, kan hij terug naar de gevangenis worden gestuurd’’, zegt strafrechtadvocaat Willem Jan Ausma. ,,Alsnog bekennen is zeker een optie, want hij heeft zijn straf dan toch al uitgezeten.’’