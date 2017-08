Alsof er op deze dag extra korting werd gegeven

Even vroeg ik me af of er deze dag extra korting werd gegeven, maar het vriendelijke meisje achter de kassa zei dat het er tegenwoordig altijd zo druk was. De drukte maakte dat ik het grootste deel van mijn verblijf in het gangpad met mijn lichaam tegen een rek vol schoenendozen geklemd stond. Steeds weer wilde er een moeder met een kinderwagen, een forse Antilliaanse met 30 schoenendozen of een formatie rappers langs. Overal zag ik moeders die ook hun groeischeut bij zich hadden, maar ook uitgegroeide twintigers met een onverzadigbare sneakerhonger.



Ondertussen scanden mijn ogen als een dolle de open dozen met schoenen. Het probleem van de Nike-outlet is namelijk dat je 95 procent van de schoenen niet wilt hebben. De kleuren doen vreselijk pijn aan je ogen of het model is zo bizar dat zelfs Kanye West ze niet zou aantrekken. De kans dat je een schoen vindt die past en niet lelijk is, is eigenlijk ontzettend klein. Na drie kwartier zoeken, diep in mijzelf gekeerd en de gekte negerend, omdat ik anders mensen zou gaan slaan, lagen er twee paar zwarte Nikes in de goede maat voor weinig in mijn tas.