Amerongse stichting Buurtgezinnen wil uitbreiden

De stichting Buurtgezinnen uit Amerongen wil zich de komende jaren uitbreiden naar veertig gemeenten. Sinds dit jaar is de stichting actief in Utrechtse Heuvelrug en Houten. Buurtgezinnen koppelt gezinnen die ondersteuning kunnen gebruiken aan gezinnen die die kunnen bieden.

Vandaag ontvangen de initiatiefnemers in Den Haag uit handen van koning

Willem- Alexander een Appeltje van Oranje, de jaarlijkse stimuleringsprijs voor sociaal-maatschappelijke projecten.

In januari is de stichting gestart in Utrechtse Heuvelrug. Inmiddels hebben zes steungezinnen en vier vraaggezinnen zich aangemeld. De doelstelling is om voor het einde van het jaar tien koppelingen te hebben gelegd. Afhankelijk van wat een gezin nodig heeft, springt een hulpgezin bij.

Spitstijd

„De kinderen een dag of weekend opvangen, mee naar sport nemen, meehelpen tijdens spitstijd van het gezin, alles is mogelijk. Vaak zijn het gezinnen die geen familie of vrienden in de buurt hebben en alleenstaande moeders die steun kunnen gebruiken”, vertelt initiatiefneemster Leontine Bibo uit Rhenen. „Met het oprichten van de stichting hebben we eigenlijk de oude burenhulp nieuw leven ingeblazen.”

De stichting heeft de ambitie om in 2020 te zijn uitgebreid naar veertig gemeenten. Sinds maart doet ook Houten mee. Bibo hoopt dat ook gemeenten in de regio zoals Bunnik en Wijk bij Duurstede zullen aansluiten. „Als we nu uit die gemeenten aanmeldingen krijgen, kunnen we daar helaas nog niks mee. Dat is jammer en daarom moet Buurtgezinnen zich gaan uitbreiden als een olievlek. We willen aan de slag. Het Appeltje helpt om dat voor elkaar te krijgen, het is een mooie erkenning.” Behalve een ‘Appeltje’ ontvangt de stichting een geldbedrag van 15.000 euro; daarvan gaat ze een boekje laten maken.

Kwetsbare kinderen