Amrabat en Ayoub in voorselectie Marokko voor duel met Oranje

Utrechts tweede (Ayoub, loepzuiver bediend door Zakaria Labyad) en vooral de derde (de vijftigste FC-goal van Sébastien Haller) waren nog fraaier. Haller: ,,Zo’n hakje is heerlijk om te maken, maar ik hou vooral van dit soort goals als ze belangrijk zijn. En dat was deze, want de 1-3 viel precies in een fase dat het ook 2-2 had kunnen worden. Was dit mijn vijftigste? Dan komt-ie zeker in mijn top-3. Met mijn goal tegen ADO en die van vorig seizoen tegen Go Ahead. Deze zaten er ook heel lekker in.’’ In de mixed-zone sprak Ayoub bewonderende woorden voor de Utrechtse topschutter. ,,We noemen Seb niet voor niets onze Black Ibra.’’



Hoewel Utrecht vooraf voor 1-3 zou hebben getekend, weigerden de Utrechters zich al rijk te rekenen. Ayoub: ,,Ook nu geldt; we staan er goed voor, maar we hebben nog niets. Los daarvan is het natuurlijk heerlijk zo van start te gaan. Het was extreem zwaar, want warm, maar onze uitgangspositie is prima. Maar we moeten het nog wel even doen.’’