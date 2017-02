De thermometer gaf 12 graden aan en er piepte een bleek zonnetje tussen de wolken. Aan rokjesdag hoeven we voorlopig niet te denken, maar je kon best al even met zonder jas naar buiten (mét zonder ja, die woordcombinatie is te mooi om door grammaticale scherpslijperij te laten verpesten).

Op de eerste metzonderjasdag ruik je de lente al een beetje. Het is de try-out van het nieuwe seizoen. In Utrecht duikt iedereen dan een het terras op om een lauw lichtbad te nemen. Ik besloot daarentegen de lente in huis te halen. Daar hoef je nooit een jas aan en zo heb je er langer plezier van.

Quote Tulpen in talloze kleur­scha­ke­rin­gen stonden in emmers voor de deur. De bloemenkraam aan de Kleine Singel leek een vooruitgeschoven post van het Westland; tulpen in talloze kleurschakeringen stonden in emmers voor de deur. Een paar wielen eronder en je had een heel bloemencorso. Binnen stond bloemist Nico een groot boeket samen te stellen. Toen ik hem ermee complimenteerde, zei hij: ,,De Amsterdamse bos."

,,Huh?" antwoordde ik.

Wat het Amsterdamse bos is, weet ik (een verzameling bomen met een roeibaan in Amstelveen) maar van de Amsterdamse bos had ik nooit gehoord.

,,Ja, zo noemen ze dat", vervolgde Nico enigszins ontstemd, ,,ik kan er ook niets aan doen."

Hoewel mijn stijfselkissie in de hoofdstad heeft gestaan, begreep ik zijn ergernis wel. We zijn gewend te zingen dat als de lente komt we elkaar tulpen uit Amsterdam geven, terwijl er in de hele hoofdstad geen tulpenkweker te vinden is. En nou claimen ze dat boeket ook al!

Quote Op de zaterdagse bloemenmarkt zijn ze al jaren niet aan te slepen. De zogenaamde Amsterdamse bos is gewoon een hip boeket, een 17de-eeuws ogende verzameling losse bloemen, geschikt op kleur en dramatisch effect. Funky Flowers op de Voorstraat was volgens de floradeskundige hier in huis de eerste die er (in Utrecht?) mee begon. En op de zaterdagse bloemenmarkt zijn ze al jaren niet aan te slepen.

,,Wat kan ik voor je doen?" vroeg Nico.