Anderhalf jaar cel voor poging tot verkrachting in Kanaleneiland

Chaos maakt fietsen in Utrechts centrum juist veiliger

12:14 Nog enkele maanden en dan is de fietschaos rond het Smakkelaarsveld voorbij. Na jaren van veranderingen liggen na de zomer alle fietspaden op de plek waar ze definitief moeten liggen. Maar of dat de veiligheid op de nieuwe Vredenburgknoop ten goede komt, is nog maar de vraag. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen: ,,Als mensen niet meer op hoeven te letten, gebeuren er juist ongelukken.’’