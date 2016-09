Anderhalf jaar praten levert jeugd geen ontmoetingsplek op

Stichtse Vecht constateert dat er bij omwonenden 'geen draagvlak' is voor de ontmoetingsplek, waaraan samen met politie, het jongerenwerk, de dorpsraad en de jongeren zelf werd gewerkt. ,,Het voornemen voor een overkapte voorziening op Sportpark De Heul bleek zeer gevoelig te liggen in de omgeving'', constateert de gemeente. Veel omwonenden dienden een bezwaar in en ook de tennis- en hockeyvereniging stonden niet te juichen.



,,Daarom hebben we besloten het anders aan te pakken'', zegt wethouder Linda van Dort. ,,We stoppen met acties waar niemand meer op zit te wachten en benutten de mogelijkheden die er wel zijn.'' Ze doelt op een doorstart van Gemuda, het jongerencentrum aan de Spinnerie in het dorp, dat - zo blijkt uit de facebookpagina- een kwijnend bestaan leidt. Het centrum meldt met regelmaat dicht te zijn vanwege een gebrek aan vrijwilligers.