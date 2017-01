Angeliek de Jonge genomineerd voor Zilveren Camera

De Jonge is zeer vereerd met de nnominatie voor de twaaf foto's tellende serie. ,,Dit is al een mooie erkenning.'' De Utrechtse fotografe is een van de drie genomineerd in de categorie 'nieuws regio'. Vorig jaar was ze ook al genomineerd voor de Zilveren Camera. Toen met een fotoreeks over de laatste Zusters Augustinessen in Utrecht. Ze werd toen tweede. De Jonge werkt al jaren voor het AD Utrechts Nieuwsblad.



April vorig jaar ging ze met verslaggever René Cazander op zoek naar daklozen, die in de oude verkeerstunnel onder Hoog Catharijne zouden zitten. Deze tunnel was grotendeels dichtgestort met zand. Weinigen wisten dat het kwartet (Ruben, Evelien, Duarte en Tania) daar al maanden bivakkeerde.



Toen De Jonge en Cazander de vier daklozen aantroffen, wisten ze niet wat ze zagen. De vier hadden in de tunnel eigenhandig een woning gebouwd. Een lege rioolbuis fungeerde als bed. De daklozen wilden niet naar de opvang. De Jonge: ,,Ik was zo gefascineerd door hun creativiteit. Ze hadden van niks iets gemaakt. Ik was geboeid door hun overlevingsdrang.''



Ze besloot het kwartet de dagen nadien te blijven volgen, omdat de gemeente dreigde de tunnel te ontruimen. Ze waren verraden door andere daklozen. De Jonge wilde met haar camera bij de ontruiming zijn. Ze kreeg van de tunnelbewoners alle vrijheid om te fotograferen. Tot een gedwongen ontruiming kwam het niet. Toen een van de daklozen (Evelien) , lag te slapen in de rioolbuis, brak daar brand uit. Dank zij alert optreden van De Jonge en verslaggever Ivar Penris, die toevallig ter plaatse waren, kon Evelien gered worden. Hierna moesten de daklozen de tunnel uit.