Angstige momenten bij blikseminslag op Culemborg Blues

De bliksem sloeg in op de bliksemafleider in het stadhuis, maar ook in de grond even verderop bij het podium. Een technicus stond er vlak naast. ,,Dit was echt heel erg tricky, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt'', aldus een van de aanwezigen.



Om 13.00 uur en 20.00 uur voerde de organisatie van Culemborg Blues overleg met de politie en de brandweer. Tijdens het tweede overleg waren de verwachte onweersbuien ineens van de weerkaart verdwenen. Desondanks barstte het noodweer rond 20.30 toch nog los.



Noodplan

Na de inslag werd direct het noodplan in werking gesteld. Alle artiesten werden van het podium gehaald en het publiek werd gemaand dekking te zoeken. Korte tijd later kon het evenement weer worden hervat.



De 23ste editie van Culemborg Blues is vannacht om 00.30 uur afgelopen. Een keer werd het evenement voortijdig gestaakt: in 1998 werd vanwege noodweer besloten eerder te stoppen.