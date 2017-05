Annie Brouwer, betrokken 'burgermoeder' achter de schermen

Doodverklaard

In 2006 werd ze ten onrechte dood verklaard. De NOS meldde haar overlijden via Teletekst, zonder het bericht eerst te verifiëren. Annie Brouwer lag toen op de intensive care van het Diakonessenhuis in Utrecht. Ze had een legionellavergiftiging opgelopen tijdens vakantie in Italië. Ze had geluk en knapte op, kreeg in datzelfde jaar een longembolie, en toen ook dáárna klachten bleven, werd de tumor in haar long ontdekt.



Eerder had ze al eens borstkanker gehad. Op haar dertigste, ze was toen burgemeester in Zutphen. Haar kinderen waren nog klein. Ook toen hield ze het slechte nieuws vóór zich. Ze deelde het in kleine kring op het stadhuis, waar ze doorwerkte en ondertussen de ziekte overwon. Op 23 mei 1993 ging ze voor een borstoperatie het ziekenhuis in, op 6 juni kwam ze er weer uit.