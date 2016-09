App-maker en bezorgde vader vinden elkaar na noodkreet

Albert Mulder (38) was begin augustus getuige van twee pogingen tot aanranding door jonge Marokkaanse jongens, toen hij met zijn gezin een middagje doorbracht in zwembad De Kwakel in Utrecht.



Op Facebook deed hij vervolgens een oproep aan vaders om hun dochters beter in de gaten te houden in zo'n zwembad en de ouders van de jongens die de fout in gaan te helpen bij het beter opvoeden van hun kinderen. Hij riep bewust niet op tot 'strenger straffen' of andere rigoureuze maatregelen. 'Als die jongens niet weten dat ze verkeerd bezig zijn, worden ze hun hele jonge leven geconfronteerd met boze blanke mensen. Dan is het niet gek dat ze zich afzetten of radicaliseren', was de strekking van zijn boodschap.



Hij werd bedolven onder de positieve reacties, van zowel Nederlandse als Marokkaanse ouders. Hij had een gesprek met de zwembaddirectie om te brainstormen over mogelijke oplossingen en hij praat nog steeds met de gemeente.