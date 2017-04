App voor snelle info verbouwing station Driebergen-Zeist

Het programma is een initiatief van ProRail en bouwbedrijf Bam Infra. ,,We zetten vaker apps in bij bouwprojecten’’, licht woordvoerder Arno Pronk van BAM toe. ,,Apps zijn een ideaal middel om met de directe omgeving te communiceren.’’ Ook reizigers kunnen er mee op de hoogte blijven van belangrijke veranderingen.

Tijdelijke fietsenstalling

In de app is een uitgebreide planning van de werkzaamheden te zien. Belangrijk voor reizigers is dat in het weekend van 27 tot en met 29 mei geen treinen rijden. Dan worden damwanden aangebracht. Ook het autoverkeer wordt omgeleid. Vanaf half juni is de tijdelijke fietsenstalling in gebruik, vanaf eind juni is de tijdelijke P+R langs de A12 in gebruik. De bestaande parkeermogelijkheden worden dan gesloten.