Archeologisch paradijs in de Vlampijpstraat: miljoenen bodemschatten in 5.300 dozen

Geteld heeft Mirella de Jong de stukjes bodemschatten uit de Utrechtse grond nog nooit, maar het aantal moet in de miljoenen lopen. Stukjes aardewerk, zwaarden, skeletten, munten en nog veel meer. Opgeborgen in 5.300 dozen. De Jong weet het op waarde te schatten. Ze is dan ook depotbeheerder van het archeologisch archief van de provincie Utrecht aan de Vlampijpstraat: het provinciaal depot voor bodemvondsten.

De ogen van Mirella de Jong beginnen te glimmen bij de schatten die onlangs zijn gevonden bij opgravingen in Nieuwegein. ,,Uit het Swifterbant, zeg maar de steentijd, zijn nu skeletten, een maalsteen en sieraden gevonden. Heel bijzonder voor ons, want uit de tijd hebben we hier nog niets’’, zegt De Jong met een brede glimlach. ,,Het duurt nog wel even voordat ik het in het depot heb. Dat heeft te maken met onderzoek en documentatie. Dat mag maximaal twee jaar duren.’’



Alle bodemvondsten uit onderzoek binnen de provincie worden verzameld in het depot van de provincie Utrecht. Overal waar gebouwd wordt, moet vooraf worden bekeken of er belangwekkende sporen uit het verleden aanwezig zijn. Dat is bij wet vastgesteld. Alle informatie en vondsten van al die onderzoeken worden bewaard door de provincie en zijn beschikbaar voor wetenschappers en publiek.

De Jong: ,,De stad Utrecht en Amersfoort hebben op deze locatie allebei hun eigen depot in beheer. Het overige deel van de provincie komt naar ons. We bewaren het onder andere voor wetenschappelijk onderzoek. Hetzelfde materiaal kan met andere vragen en door nieuwe onderzoekstechnieken nieuwe inzichten opleveren. Zo kan tegenwoordig met isotopenonderzoek aan de hand van menselijke resten meer worden ontdekt over de herkomst of het dieet van onze prehistorische voorouders.’’

Online archief

Maar het depot wil ook het bredere publiek bereiken en bedienen. Daarom wordt gewerkt aan online versie van het archief en materialen kunnen in bruikleen gegeven worden voor tentoonstellingen voor onder andere musea. Zoals een schedel uit Rhenen, een zwaard, potten en een schedel van een oerrund. ,,Het oerrund is door een mens gedood, dat kun je zien aan de kleine sneetjes in de kop. Mijn favoriet is een Merovingische gesp uit de vroege middeleeuwen, van 400 tot 700 jaar na Christus. Het is erg knap gemaakt, versierd en ingelegd met zilver. Mijn petje af voor degene die het heeft gemaakt.’’

Volledig scherm De Jong met een kop van een oerrund dat tussen de zevende en negende eeuw door mensen is gedood. © Angeliek de Jonge De Jong weet dat in het natuurgebied de Utrechtse Heuvelrug nog tal van bodemschatten in de diepte liggen verborgen. Het uitgangspunt van de wet is om deze in de bodem te behouden. Maar soms is opgraving noodzakelijk. ,,In Rhenen hebben we heel veel gevonden, ook omdat daar veel gebouwd is. We laten bepaalde vondsten bewust in de grond liggen, omdat ze daar beter bewaard blijven. Zoals de boten uit de Romeinse tijd bij Vleuten. Daar hebben we er maar één opgegraven. Er liggen er nog twee.''