Archeologische vondsten Domplein teruggevonden

Deze opgravingsvondsten zijn ooit in een afvalkuil beland in de achtertuin van Domplein 25. In 2014 is deze afvalkuil met daarin stukjes beeldhouwwerk teruggevonden. Nu blijkt dat de genummerde vondsten behoren bij de opgraving van 1935, die werd uitgevoerd door C.W. Volgraff en G. van Hoorn.

Hoe deze bodemschatten in een afvalkuil terecht zijn gekomen, is een raadsel. C. Isings, voormalig conservator van het Provinciaal Utrechts Genootschap (PUG), dat de collectie bodemschatten beheert, herkende het handschrift van het toenmalige hoofd gemeentewerken in de nummering op het beeldhouwwerk. Bekend is dat tussen 1932 en 1957 bij Flora’s Hof een werkplaats stond voor de onderhoudsploeg van de Domtoren. Volgens Isings is bij de verhuizing c.q. sloop van de werkplaats een kuil gegraven in de tuin van Domplein 25, waarin een hoeveelheid fragmenten van gevonden beeldhouwwerk is begraven.