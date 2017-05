Arco's sublieme smakenparadijs

Chef-kok Prijn predikt, met alle respect, uitgekauwde bla bla op de website; dagvers, seizoensgebonden, pure smaken en een passie voor eten. Het is kretologie die we op menig leest zien. Prijn voegt echter de daad bij het woord, zo blijkt al bij de amuse: een charmant vingerhoedje om leeg te lepelen en ingrediënten die we amper kunnen onthouden en analyseren. Maïs, popcorn, crème fraîche, vadouvan... We love vadouvan!



Vakmanschap

Ook de voorgerechten zijn een visitekaartje van vakmanschap. De keuken heeft zich uitgeleefd op een breed kleuren- en smakenpalet. Zo vormt de worst van kingkrab en gamba met de reductie van langoustine een heerlijk duet met het zoet van selderij en de jus van knolselderij en dragon. Het prachtige schilderijtje vraagt bovendien om voorzichtige hapjes. Ondertussen geniet mijn partner van haar 'bietencocktail'. Dat wil zeggen: gerookte rode biet, een crème van geitenkaas, gefrituurde sjalot en een salade van roos en waterkers in een cocktailglas. Kun je verliefd worden op een gerecht? Ja!



De eend als hoofdgerecht verenigt drie kooktechnieken en smaken op een bord. De borst is gebakken, van de bout is rillettes gemaakt en van de lever een crème. Drie keer raak. Bovendien tillen de jus van wortel en de aanbevolen valpolicella in het glas dit gerecht naar een nog hoger plan. Ook op tafel: een risotto met asperges, perfect gegaard.Het bijpassende eitje is gepocheerd zoals het hoort. Technisch dus in orde, maar voor een gepassioneerde smaken-chef als Prijn vrij bescheiden.