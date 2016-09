Arja Colijn (58) uit Utrecht vermist

Optreden rapper Steen doet opnieuw stof opwaaien in Utrecht

16:10 Een optreden van rapper Steen leidt opnieuw tot ophef in Utrecht. De pas afgestudeerde Maaike Wit, die hem afgelopen zaterdag zag optreden tijdens het IBB-fest, is niet te spreken over zijn vele gebruik van het woord 'kanker'. Ook studentenhuisvester SSH Utrecht wil een gesprek met de organisatie van het feest over het uitnodigen van deze rapper.