Armando zwijgt over breuk met Museum Oud-Amelisweerd

Armando wil niet uitleggen waarom zijn stichting de bruikleenovereenkomst met het noodlijdende Museum Oud-Amelisweerd in Utrecht. heeft beëindigd. De kunstenaar was zaterdag in MOA om voor te lezen uit zijn boek Dierenpraat, maar wilde na afloop niet ingaan op de reden van de breuk. Het enige dat hij hierover kwijt wilde, was: ,,Ik wil weg. Daar heb ik mijn redenen voor. No hard feelings.’’

Armando na afloop van optreden in MOA

De bruikleenovereenkomst tussen de Armando Stichting (dat zo'n 1.100 werken van de kunstenaar beheert) en het MOA stopt 1 maart 2018. Vanaf dat moment moeten zijn werken in een ander, groter, museum worden ondergebracht. Welke is nog onduidelijk.

De 87-jarige Armando: ,,Waarheen de stukken gaan, daarvan heb ik nog geen idee. Ik lig er ook niet wakker van. Dat is niet mijn aard.’’ De in Berlijn wonende en werkende kunstenaar verwacht wel dat zijn collectie ergens onderdak zal vinden. In Amersfoort komt hij in ieder geval niet meer terug, benadrukt hij.

Het feit dat de bruikleenovereenkomst is opgezegd betekent niet het einde van het museum, zegt voorzitter Ari Doeser van de stichting MOA. Volgens hem is in de media de indruk ontstaan dat Armando met slaande deuren uit het noodlijdende MOA is vertrokken.

,,Dat is niet zo. Het enige verschil is dat de 1.100 werken die MOA nu beheert vanaf 1 maart 2018 in een ander, groter, museum worden ondergebracht. Hij wil zijn collectie veilig stellen. Een vaste plek geven. Dat kon eerst niet in Amersfoort en kan nu ook niet meer in Utrecht.’’

Wanneer MOA in de toekomst werken van Armando wil blijven tonen, moet ze in overleg gaan met de nieuwe beheerder. Volgens Doeser bestaat er tussen musea een ethische code om collegiaal aan verzoeken voor museale bruiklenen te voldoen.

Momenteel is in het landhuis Oud-Amelisweerd de tentoonstelling Tier te zien van opgezette dieren, ondersteund door het werk van Armando. Dit voorjaar neemt de Utrechtse politiek een besluit over de toekomst van het museum op landgoed Amelisweerd. Een onafhankelijke deskundige, bedrijfseconoom Gert-Jan van der Vossen, heeft een aantal scenario’s voor een duurzame openstelling na 2017, opgesteld. Deze worden in mei voorgelegd aan de gemeenteraad, aldus Doeser.