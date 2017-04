Armeense Syriër geeft het liefst Nederlandse les

Ruim drie jaar is Karin Zakko in Nederland. Zijn Nederlands is vrijwel vlekkeloos. De 47-jarige statushouder uit Al Kamishli (Syrië) doet donderdag in De Bilt voor het eerst mee met een speeddate om aan een baan te komen.

Zakko heeft drie maanden lang een bijzonder traject gevolgd in de gemeente De Bilt als voorbereiding op de speeddate, samen met achttien andere statushouders. Bedrijven, het Kunstenhuis, Steunpunt Vluchtelingen De Bilt en MENS De Bilt werken samen in het project We Match, met als hoogtepunt de speeddate van vandaag.

Bijzonder aan het project is dat alle negentien statushouders middels theatertrainingen zijn voorbereid. Niet dat de ontmoeting met het bedrijfsleven als een toneelstuk moet worden gezien, maar de theaterdocenten hebben de statushouders zo inzicht gegeven in houding, lichaamstaal en gebruiken.

In 2013 kwam hij vanuit Al Kamishli, een zwaar bevochten stadje op de grens met Turkije en Syrië, naar Nederland. ,,Ik had geprotesteerd tegen de regering. Ik behoor tot de christelijk Armeense minderheid. Ik kreeg van de geheime dienst een uitnodiging om op gesprek te komen en dat is nooit meer terugkeren. Toen ben ik gevlucht.’’

Reuma

Zakko was bloemist. ,,Ik heb het geprobeerd, ook als vrijwilliger bij bloemisten, maar ze hadden geen werk. Bovendien heb ik reuma. Ik zit dus liever niet op een kantoor.’’

Die reuma zorgde ervoor dat hij nu Nederlands geeft aan vluchtelingen en als tolk actief is bij de buurtbemiddeling en het vluchtelingenkantoor van De Bilt. ,,De huisarts had me een verwijsbrief gegeven naar een specialist in verband met mijn reuma. Ik heb toen fouten gemaakt bij de verwijzing en nam me voor dat ik de taal goed zou gaan beheersen. Ik wilde ook iets terugdoen omdat ik hier zo geweldig ben opgevangen.’’

Na een jaar in Nederland, konden zijn twee zussen en zijn moeder overkomen. Zijn moeder overleed in 2015. Zijn zussen wonen in Utrecht. Zakko kreeg een woning toegewezen in de buurt van Hoogeveen. ,,Ik kende er niemand. In Langbroek woont mijn neef, dus ben ik hier gebleven.’’

Quote Ik moest extra pijnstillers slikken. Dat werkte dus niet. Hij heeft inmiddels gewerkt bij Ranzijn aan de Utrechtseweg. ,,Maar het was voor mijn handen te zwaar. Ik moest extra pijnstillers slikken. Dat werkte dus niet.’’

Zakko hoopt dat hij kans op een baan heeft in het onderwijs of als tolk. Met de Nederlandse taal bezig zijn en een brug slaan tussen Syrische vluchtelingen en Nederland. Dat lijkt hem wel wat.’’