Arne Tanzer vliegt ‘als een vogel’ van de Johanna af

Ter voorbereiding op de vlucht plaatst de organisatie vanavond een startramp. Ook wordt door middel van een hydraulische takel de vleugel van Tanzer (die niet in een lift of trapgat past) omhoog getakeld. Tanzer komt in de eerste seconden dat hij vanaf het 70 meter hoge gebouw ‘vliegt’ in een vrije val terecht. ,,Dat is om snelheid te maken. Die eerste seconden zijn het spannendst.’’



Met zijn spanning zit het wel snor. De 28-jarige deltavlieger heeft veertien jaar ervaring. Maar des te meer is hij zich ervan bewust dat de weersomstandigheden goed moeten zijn om de vlucht door te laten gaan. ,,De lucht moet zo rustig mogelijk zijn, vandaar dat we ervoor kiezen om te starten voordat de zon kracht heeft. Regen kan ook niet. Vanavond beslissen we definitief of het doorgaat.’’