OM eist taakstraf voor Utrechtse IS-ganger Behzad R.

12:38 Tegen de 27-jarige Behzad R. uit Utrecht is vanmorgen een taakstraf van 80 uur en 365 dagen gevangenisstraf, waarvan 58 dagen onvoorwaardelijk geëist. Omdat hij die dagen al zat in voorarrest hoeft hij niet opnieuw naar de gevangenis. Hij deed een poging om in april 2016 aansluiting te vinden bij IS. Nadat zijn vader de politie waarschuwde kon hij voordat hij vertrok worden aangehouden.