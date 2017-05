Asfaltcentrale maakt plaats voor woningbouw

Het bedrijf is gevestigd tussen de snelweg A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal, ten noorden van Papendorp. Vandaag (vrijdag) wordt een belangrijke stap gezet in de verplaatsing van de asfaltcentrale. Eigenaar KWS, gemeente Utrecht en projectontwikkelaar Loostad Vastgoedontwikkeling tekenen een intentieovereenkomst over het gebied. De gemeente ziet graag woningen verrijzen, maar daarvoor is het verplaatsen van de asfaltcentrale noodzakelijk.

Het is nog niet duidelijk wat de nieuwe plek wordt van asfaltcentrale. Volgens een woordvoerder van KWS is er nog geen besluit over genomen.

Stank

De asfaltcentrale is een van de weinige industriële bedrijven die in Utrecht zijn gevestigd. Uit woonwijken aan de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal, waaronder Lombok, Oog in Al en Kanaleneiland, werd vooral in de zomermaanden geklaagd over stank. Zuidwestelijke wind dreef de geur de stad in.

Schoorsteen

Vorig jaar had KWS nog een vergevorderd plan om de centrale te vernieuwen. Dit zou de uitstoot van schadelijke stoffen beperken en tegelijk de mogelijkheid geven om de productie te verdubbelen. De hoogte van de schoorsteen zou meer dan verdubbelen; van 30 naar 70 meter.

De modernisering speelde al langer. De provincie verleende in 2010 een milieuvergunning voor de vernieuwing, maar vanwege de economische tegenwind werd het plan niet uitgevoerd. GroenLinks pleitte destijds voor verhuizing van de fabriek, mede omdat het nabijgelegen Leidsche Rijn verder groeit.

In het gebied ten noorden van de Prins Clausbrug wil ontwikkelaar Loostad samen met de gemeente de woonwijk Groenewoud bouwen. Dit is een van de laatste delen van Leidsche Rijn.