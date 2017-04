Ashtonia komt volgend jaar terug naar Zeist

Armando zwijgt over breuk met Museum Oud-Amelisweerd

19:24 Armando wil niet uitleggen waarom zijn stichting de bruikleenovereenkomst met het noodlijdende Museum Oud-Amelisweerd in Utrecht. heeft beëindigd. De kunstenaar was zaterdag in MOA om voor te lezen uit zijn boek Dierenpraat, maar wilde na afloop niet ingaan op de reden van de breuk. Het enige dat hij hierover kwijt wilde, was: ,,Ik wil weg. Daar heb ik mijn redenen voor. No hard feelings.’’