Atelier-baas gevlucht naar Senegal, gedupeerden woest

De eigenaresse van een kunstatelier uit Maarssen is met zo’n 80.000 euro aan inschrijfgeld voor een workshop op de vlucht geslagen naar Senegal, zeggen deelnemers. Zelf zegt Jennie S. dat ze berooid naar het Afrikaanse land is gevlucht omdat ze thuis bedreigd wordt door de mensen die achter hun geld aanzitten. ,,Gevlucht? Berooid? Dan is ze dus zonder geld gevlucht naar een huis met een zwembad én een nieuwe auto.’’

Enkele tientallen cursisten voelen zich zwaar benadeeld door Jennie S. van het Classic Art Atelier in Maarssen. Ze legden samen bijna een ton neer voor cursussen van twee bekende Amerikaanse schilders of een opleiding, maar de eigenaresse heeft de cursus afgeblazen en de school is zo goed als failliet. De deelnemers zien voorlopig niets van dat geld terug.

S. laat vanuit Senegal weten inmiddels het faillissement van het Classic Art Atelier en de bijbehorende kunstacademie te hebben aangevraagd. Geld om de cursisten terug te betalen is er volgens haar niet meer.

Iris Bekkers uit Harmelen is niet verbaasd dat het helemaal mis is gegaan met het atelier en de academie. ,,Ik heb er twee jaar gewerkt en docenten kwamen en gingen. Je zag dat ze het niet ging redden. Er waren in het verleden wel vaker problemen met geld.’’

Overmacht en pech

Bekkers doelt daarmee onder meer op 2011, toen S. in zee ging met de Volksuniversiteit en een aantal docenten en studenten. Allemaal konden ze volgens kunstenaar Carolien van Olphen naar hun centen fluiten toen de deal afketste. ,,Ze zei dat het overmacht en pech was, maar een woord van spijt richting de gedupeerden kon er niet van af.’’

De dure workshops die Jennie S. organiseerde met de Amerikaanse portretschilders Jeremy Lipkin en César Santos waren binnen de kortste keren uitverkocht. 1275 euro voor een les van Lipkin en 875 euro om onderwezen te worden door Santos, werden grif betaald. Het is veel geld, maar het was voor velen van ons een droom om van hen les te krijgen’’, zegt Van Olphen. De cursusplaatsen gingen gemakkelijk van de hand. Volgens enkele gedupeerden liet Jennie S. meer inschrijvingen toe dan er plekken waren. Het geld werd volgens ex-docent Bekkers wel geïncasseerd, maar tot afgrijzen van de deelnemers maakte Jennie s. vorige week bekend dat de cursussen niet doorgingen.

Failliet

Omdat ze met haar atelier en de academie financieel in de problemen kwam, kon het geld ook niet worden teruggegeven, laat S. in een email vanuit Senegal weten. ,,Mijn echtgenoot met wie ik in scheiding lig is failliet gegaan, ik moest vanwege mijn eigen gezondheid een docent in dienst nemen die opeens al zijn geld opeiste en het aantal inschrijvingen voor het volgende cursusjaar viel erg tegen. Dat is allemaal ten koste gegaan van de liquiditeit. Er is gewoon geen geld meer.''

Carolien van Olphen kan het een niet zo goed met het ander rijmen. ,,De tekorten die ze voor volgend jaar verwacht omdat het aantal inschrijvingen tegenvalt, heeft ze dus blijkbaar opgevangen door ons geld voor die workshops erin te stoppen. Volgens cursiste Esther Schlebos zijn er in totaal zo’n tachtig tot honderd mensen de dupe. ,,Ze heeft van ons 80.000 euro bij elkaar geharkt en is er vandoor gegaan naar Senegal. Daar huurt ze een huis met een zwembad en ze heeft er ook weer een auto gekocht.’’

Jennie S. zegt zelf dat ze niet is uitgeweken om met het binnengehaalde geld een nieuw leven te beginnen, zoals enkele gedupeerden denken. ,,Ik kom hier sinds vorig jaar en voel me er op mijn plaats. De bedoeling was dat ik op en neer zou gaan reizen tussen Senegal en Nederland, maar als ik nu terugkeer naar Nederland omdat ik de zaken netjes wil regelen en daardoor niet meer terug kan naar Afrika, dan kom ik hier in de bijstand terecht en krijgt niemand zijn geld meer terug.’’