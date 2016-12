Auto crasht tegen vangrail

Enorme krater in autodak door vuurwerk in IJsselstein

17:47 De politie kreeg gisterochtend een melding van schade aan een auto door vuurwerk op de Achtersloot in Nieuwegein. ,,Wat ik daar aantrof had ik nog nooit gezien: een grote krater in het dak van de auto van de melder!", zegt wijkagent Tonny Poelman. ,,Dit was het gevolg van aangestoken vuurwerk."