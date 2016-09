Auto creëert chaos en rijdt terras op in Veenendaal

,,Het was te gek voor woorden", zegt Nagel een dag na het incident. ,,Drie mannen, duidelijk onder invloed, bleken niet te kunnen betalen, nadat we besloten hadden ze geen drank meer te schenken."



Wat volgde was een bizarre gang van gebeurtenissen waarbij er twee mannen wegrenden, terugkwamen met de auto en één van de drie de pinautomaat uit de handen van een werknemer weggriste. ,,Op een gegeven moment reed een van de mannen met de auto in op een personeelslid. Hij reed zo het terras op", vertelt Nagel. ,,Gelukkig bleven gasten en personeelsleden allemaal ongedeerd." Toen de auto eenmaal op het terras stond, stapten ze uit en begonnen de mannen met stoelen en tafels te gooien. Even later reden ze weg.



Aangifte

Nagel gaat vandaag aangifte doen bij de politie. ,,We zijn vandaag eerst bij elkaar gekomen met het personeel. De medewerkers zijn best aangeslagen." Volgens de eigenaar van het café hangen er in de straat volop camera's en heeft een van de drie verdachten in alle consternatie zijn portemonnee laten liggen. Het gaat om mannen uit Ede en Veenendaal in een leeftijd tussen 27 en 31 jaar.



Nagel hoopt dat het incident aanleiding is voor de gemeente om de horecastraat met paaltjes af te sluiten voor auto's op alle dagen. Nu is dat alleen het geval van donderdag tot zondag.